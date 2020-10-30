انخفاض إيرادات السياحة التركية نحو71% في الربع الثالث

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2 في المئة إلى 4.04 مليار دولار.

والسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 في المئة على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر/ أيلول.

وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 في المئة إلى 9.46 مليون.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى أكثر من 10 آلاف، ودق وزير الصحة ناقوس الخطر بشأن زيادة أسبوعية بنسبة 62 في المئة في عدد الحالات في مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، إنه "إذا لم نسيطر على الوضع في إسطنبول، فإن الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة".

وقال قوجة إن السبب الأكبر لتزايد الأعداد في إسطنبول هي المواصلات العامة إذ يستخدم ملايين العمال مركبات النقل الجماعي خلال ساعة الذروة، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس.