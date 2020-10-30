ليبرمان: غانتس تابع لنتنياهو والخلافات بينهما مجرد استعراض

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، اتهاماته لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس.

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، حوارا مع ليبرمان، أكد من خلاله أن غانتس يعمل لصالح نتنياهو ، وأن الخلافات بينهما مجرد استعراض فحسب.

وأكد ليبرمان أنه يراقب، بشكل كبير، أنشطة حزب "أزرق أبيض"، الذي يترأسه غانتس، ويكشف أن الأخير موجود وليس موجودا، قائلا: بإمكانه أن يصبح عازفا على مسرح البولشوي (ربما يقصد مسرح البولشوي في موسكو).

واتهم وزير الدفاع الأسبق، أفيغدو ليبرمان، سلفه، بيني غانتس، بسرقة 8 مقاعد من كتلة الوسط التصويتية، ونقلها إلى نتنياهو بعد الانتخابات.

سبق واتهم ليبرمان نتنياهو بالعمل على تدمير بلاده لمصلحته الشخصية وبقائه في الحكم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفعل ذلك من أجل البقاء شخصيا وسياسيا، ولا يهمه أي شيء آخر سوى مصلحته.