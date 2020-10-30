جيش الدفاع في قره باغ يعلن أسر شخص سوري الأصل يقاتل إلى جانب أذربيجان

أعلن الجيش الدفاعي لناغورني قره باغ، اليوم الجمعة، عن اعتقال مواطن سوري "قاتل إلى جانب أذربيجان".

المركز الإعلامي الرسمي عبر قناته على "تيلغرام" قال: "ألقت وحدات جيش الدفاع في قره باغ القبض على إرهابي آخر"، مضيفة:

الاستجواب الأولي لا يدع مجالا للشك في وجود إرهابيين على الجبهة الأذربيجانية.

وأشار إلى أن اسم الأسير "الراديكالي" هو "محرد محمد الشهير، من أصل سوري".

ومن جانب آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، اوليغ سيرامولوتوف، عن خطورة تسلل المرتزقة المشاركين من سوريا وليبيا في معارك قره باغ إلى روسيا.

هذا وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، تعتبر الثانية بعد هدنة إنسانية تم توقيعها من قبل الطرفين في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقهما.