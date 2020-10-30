الصين تدعو إلى التخلي عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب

دعت وزارة الخارجية الصينية، في أعقاب هجوم نيس جنوب شرقي فرنسا، إلى التخلي عن المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب.

بكين- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، ردا على طلب للتعليق حول رد فعل باريس وعدد من الدول الأخرى على الوضع في فرنسا: "أود أن أقول إننا نشعر أيضا بأن عددا من البلدان تلتزم بالكيل بمكيالين في مكافحة الإرهاب وفي المسائل المتعلقة بـ شينجيانغ الصينية. ونعتقد أن هذا ليس في المصلحة العامة للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".

وأضاف الدبلوماسي الصيني "يتعين التخلي عن المعايير المزدوجة في الحرب ضد الإرهاب ولا حاجة للتدخل في الشئون الداخلية للصين، باستخدام القضايا المتعلقة بـ شينجيانغ كذريعة".

وتعرضت مدينة نيس بجنوب فرنسا، صباح يوم أمس، لاعتداء بعد أن أقدم شخص على قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين داخل كنيسة وخارجها في مدينة نيس جنوب البلاد.

واستطاعت الشرطة إصابة المعتدي بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ملف التحقيق بعد أن تبين أن الاعتداء له خلفيات "إرهابية".