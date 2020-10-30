زلزال قوي يهز تركيا واليونان... فيديو

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، إن زلزالا ضرب ساحل تركيا المطل على بحر إيجه بقوة 6.6 درجة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال نشأ في بحر إيجه على عمق 16.5 كيلومتر (10.3 ميل).

ونقلت وسائل إعلام تركية، إن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بحر إيجة ومرمرة حيث يقع اسطنبول.

وتضررت بعض المباني في غرب محافظة إزمير.

في الوقت نفسه، هز زلزال قوي شمالي ساموس باليونان وبلغت قوته 6.6 درجة وشعر به سكان العاصمة أثينا. وليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.