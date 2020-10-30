زلزال قوي يهز تركيا واليونان... فيديو

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال نشأ في بحر إيجه على عمق 16.5 كيلومتر (10.3 ميل).
Big earthquake hits Turkey and Greece. Many buildings have collapsed or damaged. #Turkey #greece #Samos #Izmir https://t.co/gdXXCBpAGI— Instant Reporter (@InstantReporter) October 30, 2020
ونقلت وسائل إعلام تركية، إن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بحر إيجة ومرمرة حيث يقع اسطنبول.
BREAKING - Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos,— Rahul Meena (@SRahulM) October 30, 2020
Greece.@CevikusHB
pic.twitter.com/19ZZyPWfWr
وتضررت بعض المباني في غرب محافظة إزمير.
في الوقت نفسه، هز زلزال قوي شمالي ساموس باليونان وبلغت قوته 6.6 درجة وشعر به سكان العاصمة أثينا. وليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.
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