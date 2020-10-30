فرنسا تصدر تعليمات لسفاراتها بتعزيز التدابير الأمنية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن السلطات الفرنسية أصدرت أوامرها للسفارات الفرنسية في الخارج بتعزيز إجراءات الأمن.

وقال لودريان، اليوم الجمعة، "التهديدات قوية في الخارج أيضا. كل شيء يتحول سريعا من كراهية افتراضية إلى واقع عنيف. لقد قررنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن مصالحنا ومواطنينا. تم إصدار تعليمات لسفرائنا بتعزيز التدابير الأمنية"، حسب وكالة "رويترز".

وتعرضت مدينة نيس، جنوبي فرنسا، صباح يوم أمس، لاعتداء بعد أن أقدم شخص على قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين داخل كنيسة وخارجها في مدينة نيس.

واستطاعت الشرطة إصابة المعتدي بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ملف التحقيق بعد أن تبين أن الاعتداء له خلفيات "إرهابية".