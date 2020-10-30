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    الريال السعودي

    السعودية تثير غضب الهند بسبب 20 ريالا

    © AP Photo / Amr Nabil
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    اشتكت الهند إلى المملكة العربية السعودية بشأن ورقة نقدية تظهر كشمير كدولة منفصلة، في أحدث احتجاج على خرائط المنطقة المتنازع عليها، والتي استهدفت أيضا وسائل الإعلام الأجنبية وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

    قالت وزارة الخارجية في نيودلهي إنها أعربت عن "قلقها البالغ" بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 ريالا بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لكتلة مجموعة العشرين القوية، والتي تضم الهند، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

    مدينة كشمير على الحدود بين الهند وباكستان
    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    الهند تحتج على انتخابات تعتزم باكستان تنظيمها في منطقة داخل كشمير المتنازع عليها

    كشمير، هو إقليم متنازع عليه بين الهند وباكستان والصين، لكن خريطة العالم على ظهر العملة السعودية تظهره كدولة منفصلة، بما في ذلك الجزء من الإقليم الذي تديره الهند.

    وقالت الوزارة، يوم الخميس، إنها طلبت من السلطات السعودية اتخاذ "خطوات تصحيحية". السلطات السعودية لم ترد علنا ​​بعد. لا يزال من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة في قمة افتراضية لمجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني.

    أصبحت الهند حازمة بشكل متزايد في التعبير عن وصايتها على الولاية، التي انقسمت بين الهند وباكستان عندما تم تقسيم البلدين في عام 1947. قتل عشرات الآلاف في تمرد استمر ثلاثة عقود على الجانب الهندي.

    حذرت الحكومة الهندية، هذا الأسبوع، شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" من بيانات العلامات الجغرافية التي أظهرت أن منطقة لاداخ - وهي جزء من كشمير الكبرى التي تديرها نيودلهي - تنتمي إلى الصين.

    قبل 3 أعوام، أصدرت الهند قوانين جديدة جعلت من التصوير الخاطئ لخريطة البلاد عملا إجراميا، يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

    حظرت نيودلهي قناة "الجزيرة" في عام 2015 لمدة أسبوع تقريبا، بعد أن نشرت خريطة هندية استبعدت كشمير. كما فرضت رقابة منتظمة على مجلة "إيكونوميست" لإظهار كشمير كمنطقة متنازع عليها.

    انظر أيضا:

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    الهند تتأهب في منطقة كشمير عشية ذكرى إنهاء الحكم الذاتي للمنطقة
    واقع العلاقات السعودية الباكستانية.. وموقف المملكة من كشمير
    الكلمات الدلالية:
    الهند, كشمير, السعودية
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