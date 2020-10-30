"ليس وقت الخلافات"... رئيس وزراء اليونان يتصل بأردوغان ويعزيه في ضحايا زلزال إزمير

أجرى رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعزيه في ضحايا زلزال إزمير المدمر.

وقالت وكالة "رويترز" إن رئيس الوزراء اليوناني، طالب أردوغان بتنحية أي خلافات، لمواجهة تلك الفاجعة التي أصابت الشعب التركي.

وقال ميتسوتاكيس لأردوغان: "مهما كانت خلافاتنا، في هذه الأوقات يحتاج شعبانا للوقوف معا، ومساندة بعضهم بعضا بعد ضرب هذا الزلزال المدمر الأراضي التركية اليونانية".

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه، اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غربي البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار.

وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 152 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.