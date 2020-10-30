رئيس وزراء بولندا: من تزيد أعمارهم على الـ 70 يجب أن يمكثوا في المنزل لمدة أسبوعين

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الجمعة، إنه يتعين على البولنديين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، حسبما نقلت "رويترز".

يشار إلى أن بولندا سجلت، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا يوميًا رابعًا على التوالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث بلغت 21629 إصابة جديدة.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إيريك مامير، أن أي لقاح سيتم توزيعه في الدول الأوروبية يجب أن يطابق معايير الجودة الأوروبية، وأن الاتحاد الأوروبي يتفاوض حاليا على لقاحات منتجة في أوروبا، نافيا التفاوض مع روسيا والصين بشأن شراء لقاحات.

وقال المتحدث في إحاطة: "يجب أن يكون أي لقاح سيتم توزيعه في الاتحاد الأوروبي مطابقا لمعايير الجودة في الاتحاد الأوروبي واجتياز جميع المراحل اللازمة للحصول على الترخيص في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح قائلا: "نحن الآن نناقش ونعقد اتفاقيات شراء مع مصنعي اللقاحات الذين ينتجون اللقاحات في أوروبا. نحن لا نتفاوض لا مع روسيا ولا مع الصين أو الشركات في هذه البلدان. ​​هذه هي استراتيجية التطعيم الأوروبية وجميع دول الاتحاد الأوروبي قررت المشاركة في هذه العملية".

وأضاف في الوقت نفسه أنه في المستقبل، قد تظهر لقاحات في الاتحاد الأوروبي من دول أخرى.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في وقت سابق، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في آن واحد ووفقًا لعدد السكان.