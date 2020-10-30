أول تعليق من أردوغان على زلزال إزمير المدمر

أطلق الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، اليوم الجمعة، أول تعليق على زلزال إزمير المدمر.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "انقل إلى جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير كل التعازي".

وتابع الرئيس التركي بقوله "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، نؤكد كل مؤسساتنا ذات الصلة وغيرها ستكون إلى جانب المتضررين".

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه، اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غربي البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار.

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020

​وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 152 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.