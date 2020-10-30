"محاولة لمحو الفلسطينيين"... أمريكا تصدر رسميا أول جواز سفر يعتبر القدس جزءا من إسرائيل

أصبح مواطن أمريكي مولود في القدس، أول من حصل على جواز سفر أمريكي يُدرج "إسرائيل" كمكان ميلاده، اليوم الجمعة، في خطوة تأتي قبل أيام فقط من الانتخابات الأمريكية، التي أبدى فيها دونالد ترامب دعمه الثابت للدولة اليهودية، وكانت سببا رئيسيا لقاعدته المسيحية الإنجيلية.

وقال مناحيم زيفيتوفسكي، 18 عاما، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأمريكية: "يشرفني ويسعدني الحصول على جواز السفر هذا". حتى هذا الإصدار، لم تكن تحدد دولة الميلاد في جوازات سفر الأمريكيين المولودين "القدس"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

استولت إسرائيل على القدس الشرقية عام 1967، وضمتها لاحقا في خطوات لم يعترف بها المجتمع الدولي. تعتبر الدولة اليهودية المدينة عاصمتها الموحدة، لكن الفلسطينيين يرون الجزء الشرقي من القدس الذي يغلب عليه العرب، بما في ذلك البلدة القديمة بأماكنها المقدسة، عاصمة دولتهم المستقبلية المحتلة بشكل غير قانوني.

في عامه الأول في الحكم، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك - مما وضع الولايات المتحدة على خلاف مع كل دولة أخرى تقريبا.

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أثناء تقديمه جواز السفر:

زيفيتوفسكي انتظر وقتا طويلا حتى تأتي هذه اللحظة. اليوم، لديك أمة ولدت فيها - دولة إسرائيل.

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس يمكنهم الآن اختيار إدراج إسرائيل كمكان ميلادهم على جوازات سفرهم، لكنها قالت إن الخيار الأساسي سيظل "القدس".

وانتقدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخطوة ووصفتها بأنها "محاولة لمحو الفلسطينيين". حتى الآن، كان الإجماع الدولي هو إدراج القدس على أنها "غير محددة" في الوثائق الرسمية.

وقالت عشراوي في بيان، يوم الجمعة، إن "قرار وزارة الخارجية الأمريكية الجديد بالسماح بتصنيف القدس كجزء من إسرائيل في الوثائق الأمريكية الرسمية هو تزييف لتاريخ المدينة وهويتها".