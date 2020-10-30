ترامب يصف قرار المحكمة العليا بتمديد فترة الاقتراع بأنه "جنون"

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا بتمديد فترة الاقتراع بأنه "جنون"، مشددا على ضرورة أن تنتهي الانتخابات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واشنطن- سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة: "هذا القرار جنون وسيء للغاية لبلادنا، هل يمكن أن نتصور ما الذي سيحصل خلال تسعة أيام؟ يجب أن تنتهي الانتخابات في 3 نوفمبر".

This decision is CRAZY and so bad for our Country. Can you imagine what will happen during that nine day period. The Election should END on November 3rd. https://t.co/Hkftv9Jp56 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020

هذا وسمحت المحكمة العليا بتمديد الموعد النهائي لقبول أوراق الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن طريق البريد في ولاية كارولينا الشمالية، ورفضت طلبا من مقر ترامب بإلغاء التمديد.

ويعتزم عدد من الولايات الأمريكية عد الأصوات التي تصل بالبريد في غضون بضعة أيام بعد الانتخابات. ويعني قرار المحكمة أن بإمكان الولاية فرز الأصوات الواردة بالبريد التي حتى تسعة أيام بعد التوصيت طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات.

يأتي ذلك بعدما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، بأغلبية على اختيار إيمي كوني باريت، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

وأكد مجلس الشيوخ، ترشيح باريت بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا، متماشيا تماما مع الخطوط الحزبية، لملء المنصب الشاغر الذي تركته الراحلة روث بادر جينسبيرغ، أحد الأيقونات الليبرالية.

وقال ترامب في أثناء أداء إيمي لليمين: "أعلم أنك ستجعلينا جميعا فخورين للغاية. تعيين إيمي كوني باريت في المحكمة العليا يوم تاريخي للولايات المتحدة، بلدنا مدين لزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ وكذلك لرئيس اللجنة القضائية في المجلس".