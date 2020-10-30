بوتين يعزي أردوغان بضحايا الزلزال في إزمير

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضحايا والدمار الهائل الناجم عن الزلزال الذي ضرب إزمير.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في برقية التعزية نشرت على موقع الكرملين: "السيد الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا بالخسائر في الأرواح والدمار الهائل الناجم عن الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إزمير".

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء زلزال ضرب منطقة إزمير غربي تركيا وأدى لتضرر أكثر من 200 شخص.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى وقوع نحو 202 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن انهيار 6 مبان على الأقل في إزمير التركية نتيجة الزلزال.

وقال الوزير: "في الوقت الحالي، تلقينا معلومات عن انهيار 6 مبان في منطقتي بورنوفا وبيركلي في إزمير. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا".

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجة، اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجة وفي منطقة مرمرة التي تقع شمال غربي البلاد.