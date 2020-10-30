متحف الشمع في برلين يرمي مجسم ترامب في حاوية قمامة قبل الانتخابات

رمى متحف الشمع في برلين مجسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حاوية القمامة قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "Stern"، فإن التعديل جرى، اليوم الجمعة، حيث كان المجسم بجوار تماثيل رؤساء الولايات المتحدة الآخرين - رونالد ريغان وباراك أوباما. بينما يظهر الآن في حاوية القمامة مكتوب عليها "Dump Trump, make America great again"، بالإضافة إلى عبارات أخرى مثل "أنت مطرود".

ونقل الموقع عن الممثل الرسمي للمتحف قوله "الإجراء اليوم له طابع رمزي فيما يتعلق بالانتخابات في الولايات المتحدة. نحن أردنا بالفعل التخلص من شخصية ترامب الشمعية".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم 3 نوفمبر، حيث يخوض السباق ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن من الحزب الديمقراطي.