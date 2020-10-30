زلزال ثان بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل غرب تركيا

أعلنت السلطات التركية، أن زلزالا ثانيا وقع مساء اليوم الجمعة، في مياه بحر إيجة قبالة السواحل الغربية للبلاد.

وأوضحت السلطات التركية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" أن قوة الزلزال الثاني بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" أن الزلزال وقع قبالة ولاية آيدن غربي تركيا، عند الساعة السادسة و14 دقيقة، ولم تعلن حتى الآن عن سقوط إصابات جراء هذا الزلزال.

تأتي هذه الهزة الأرضية بعد زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع في بحر إيجة ضرب ولاية إزمير غربي تركيا في وقت سابق من اليوم، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وأوضحت "أفاد" أن مركز زلزال بحر إيجة، وقع على بعد 17 كلم من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كلم تحت سطح الأرض.

كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وحذر خبراء الزلازل في اليونان من احتمال وقوع هزات أرضية جديدة في بحر إيجة قد تبلغ قوتها 6.2 درجة بمقايس ريختر.

وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غربي البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار.

​وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 152 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.