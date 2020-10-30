بعد وفاة العشرات... كوريا الجنوبية: العديد من مواطنينا تلقوا لقاحا فاسدا ضد الإنفلونزا

تم تطعيم العديد من المواطنين الكوريين الجنوبيين، بجرعات فاسدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية التي كان من المفترض تدميرها بعد إساءة تخزينها، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

موسكو- سبوتنيك. وقالت المنظمة الطبية إنه تم توزيع واستخدام عدة جرعات من اللقاح الذي أسيء استخدامه، وتنتجه شركة "شينسونغ فارم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأضافت أن إجمالي 5 ملايين جرعة من لقاح الإنفلونزا الذي طورته شركة "شينسونغ فارم" تم التخلص منها بعد تعرضها لدرجة حرارة الغرفة أثناء الشحن، مما أثار مخاوف بشأن سلامتها وفعاليتها.

وأشارت الوكالة إلى أنها تعمل حاليا على تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين تلقوا الجرعات التي كان يجب سحبها من الأسواق. حاولت السلطات الكورية الجنوبية توسيع برنامج لقاح الإنفلونزا في البلاد هذا الخريف وسط استمرار جائحة "كوفيد 19".

في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت "يونهاب" بأن 59 شخصا في كوريا الجنوبية توفوا بعد وقت قصير من تلقيهم لقاحا ضد الإنفلونزا، رغم أن مسؤولي الصحة العامة قالوا إنه لا توجد صلة مباشرة بين الوفيات وحقن الإنفلونزا.