مجموعة مينسك: أذربيجان وأرمينيا تتفقان على عدم استهداف المدنيين والأهداف غير العسكرية 

قالت مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن باكو ويريفان اتفقتا في اجتماع في جنيف على عدم استهداف المدنيين والأهداف غير العسكرية.

وأضاف بيان للمنظمة أن الجانبان اتفقا أيضا على تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقائمة السجناء، لتبادلهم لاحقا.

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا أعلنتا التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن الطرفان تبادلا الاتهامات بخرقها.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.