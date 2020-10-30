مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين

قال مسؤولون أمريكيون في وقت متأخر الجمعة إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك "نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل"، بحسب رويترز.

وتتأهب السلطات الأمريكية لمواجهة أي تسلل الكتروني محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

يشار إلى أن الخارجية الإيرانية، استدعت الأسبوع الماضي، السفير السويسري لدى طهران ماركوس لايتنر باعتباره ممثلا للمصالح الأمريكية في إيران، وذلك احتجاجا على اتهامات واشنطن لطهران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

جاء ذلك ردا على اتهام مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، إيران وروسيا باتخاذ إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى أن طهران حصلت على معلومات شخصية لناخبين أمريكيين بهدف "تضليل الاقتراع"

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لا تفضل أحدا على آخر من المرشحين في الانتخابات الأمريكية القادمة، فيما أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ليست مهتمة بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.