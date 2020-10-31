الشرطة الفرنسية تحقق مع شخص ثان على خلفية هجوم نيس

احتجزت سلطات إنفاذ القانون في فرنسا شخصا ثان على خلفية الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وفقا لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق.

باريس - سبوتنيك. وسبق أن احتجزت الشرطة في 29 أكتوبر/تشرين الثاني رجلا عمره 47 عاما يقيم في نيس للسبب ذاته.

وشن رجل مسلح بسكين، الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص منهم مسنة قطع رأسها.

ونُقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري على يد رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية هو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، واسمه إبراهيم العويساوي، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين على مقتل المعلم الفرنسي، صامويل باتي، الذي عرض أمام تلاميذه كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد، كانت قد نشرته سابقا صحيفة "شارلي إبدو".