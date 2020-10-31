ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير غربي تركيا إلى 24 والإصابات إلى 804 

أعلنت السلطات التركية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح.

أنقرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان أن "عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة ارتفع إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804".

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن 20 قتيل و786 جريح.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر تويتر: "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير"، مضيفا:

"نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".

وأفادت "آفاد" بأنها سجلت 107 هزات أرضية ارتدادية على الأقل بينها 21 تجاوزت قوتها 4 درجات.

كما أسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في إحدى المدارس المحلية إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.