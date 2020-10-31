دوي سلسلة انفجارات في مدينة شوشي يمنطقة قاره باغ

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، عن دوي سلسلة انفجارات ضخمة في مدينة شوشي الواقعة بالقرب من مدينة ستيباناكيرت عاصمة قاره باغ.

وأشار المراسل أن الانفجارات بدأت صباحا عند الساعة 7 حيث استهدفت وسط مدينة ستيباناكيرت.

وبحسب المصادر الأولية في المدينة، فإن الانفجارات الأخيرة ناجمة عن غارات جوية لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.