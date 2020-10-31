رئيسة جورجيا: صوتت لمستقبل البلاد الأوروبي

شاركت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، في الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، وقالت إنها صوتت لجورجيا الأوروبية وحثت السكان على التصويت.

وقالت الرئيسة "أريد أن أهنئ الجميع بهذا اليوم! لقد صوتت بالطريقة التي سيفعلها كل مواطن، بحرية وسلمية... ونحن نصوت لبناء الدولة التي يحلم بها الجميع. وهي دولة أوروبية ديمقراطية".

وشجعت رئيسة الدولة، الجميع على الحضور إلى مراكز الاقتراع رغم الجائحة، لضمان وجود كل تدابير النظافة الاحترازية، بحسب ما نقلته قناة "إيميدي" المحلية.

وتجري الانتخابات البرلمانية في جورجيا اليوم السبت على أساس نظام انتخابي جديد ومختلط، وسيتم انتخاب 120 مقعدًا من 150 على طريقة التمثيل النسبي و30 مقعدا عن طريق الدوائر الانتخابية، أي سيحصل المرشح على المقعد إن حصل على أكثر من 50٪ من الأصوات. والحزب الذي سيحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرًا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل. ويتنافس 48 حزبا وكتلتان سياسيتان على المقاعد النيابية. والمنافسون الرئيسيون هم حزب الحلم الجورجي الحاكم وحزب المعارضة التابع للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.