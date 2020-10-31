زلزال جديد يضرب ولاية إزمير التركية

وقع زلزال جديد، صباح اليوم السبت، في قضاء "سقري حصار" التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 تغ)، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجه، مشيرة إلى أن المعطيات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أظهرت، أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب "#إزمير" التركية

الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 تغ)، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجه

https://t.co/1HZrdssuGf — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 31, 2020

وقالت "آفاد" في بيان، فجر السبت، إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 تغ) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

وأعلنت السلطات التركية، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير المدمر، الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة، إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804".

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر تويتر: "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير"، مضيفا: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".