إصابات كورونا في الهند تتجاوز حاجز الـ 8 مليون

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 8.1 مليون، اليوم السبت، بعد تسجيل 48268 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.