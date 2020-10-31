وزارة الخارجية التركية توجه الشكر إلى نظيرتها السعودية

وجهت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الجمعه، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الشكر إلى نظيرتها السعودية على المواساة في ضحايا زلزال إزمير.

وأعادت الخارجية التركية نشر تغريدة لخارجية المملكة، وأرفقتها بالقول: "شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية".

شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية.@KSAMOFA https://t.co/iABGiDlRKN — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) October 30, 2020

وكانت الخارجية السعودية، قد نشرت أمس تغريدة أعربت فيها عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لتركيا.

ووقع الزلزال بقوة 6.6 درجات على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض، وتسبب في وقوع تسونامي جزئي وأعلنت السلطات التركية، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804".