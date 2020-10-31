"إنستغرام" يتراجع عن قراره بشأن خامنئي على خلفية رسالته إلى الفرنسيين

رفع موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مساء أمس الجمعة، الحظر عن الحساب الرسمي للمرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، باللغة الفرنسية.

وبعث خامنئي رسالة قصيرة إلى شباب فرنسا من خلال حسابه على "إنستغرام"، وقال: "اسألوا رئيسكم لماذا يدعم الاساءة إلى رسول الله ويصف ذلك حرية تعبير؟ هل حرية التعبير تعني الشتائم والإساءات، وذلك بحق شخصيات جليلة ومقدسة؟ وألا يشكل هذا التصرف الأحمق إساءة إلى مشاعر الشعب الذي اختاره رئيسا له؟ والسؤال الآخر هو لماذا يتم تجريم التشكيك بالهولوكوست، وكل من يكتب حول ذلك سيدخل السجن؟ بينما توصف الإساءة إلى النبي حرية؟".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "بعد هذه الرسالة، حجب "إنستغرام" الحساب الرسمي لمرشد الثورة الإيرانية باللغة الفرنسية".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت يوم الثلاثاء الماضي، القائم بالأعمال الفرنسي بشأن مزاعم إهانة النبي محمد، وتصريحات الرئيس الفرنسي. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "مسؤولا بالوزارة قال للدبلوماسي الفرنسي خلال الاجتماع، إن "إيران ترفض بشدة أي إهانة أو استهانة بنبي الإسلام، والقيم الإسلامية الخالصة من جانب أحد أيا كان منصبه".

وقال ماكرون، في وقت سابق تعقيبا، على مقتل معلم نشر رسوما مسيئة للنبي محمد على طلابه، "قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير... هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين. واستدرك ماكرون، "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر"، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)".