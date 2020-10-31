الرئيس الأذربيجاني: باكو لا تريد إشراك دول ثالثة في الصراع العسكري الدائر في قاره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، أن باكو لا تريد إشراك طرف أو دولة ثالثة في الصراع الدائر في منطقة قاره باغ مع أرمينيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات علييف خلال مقابلته التلفزيونية الذي قال: "لا نريد إشراك أي دولة ثالثة في نزاع قاره باغ، لأن الدول المجاورة لنا هي شريكة لنا ونحن نعلم أن الجانب الأرميني يحاول إشراك بعض العناصر الخارجية في المعارك مع قواتنا".

وأضاف علييف قائلا: "هذا لن يحدث حتما".

يذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.