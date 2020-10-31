حملة ترامب تذيع فيديو "مرعب" مشابه لـ"الدعاية النازية"

أذاعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو وصف بـ"المرعب" على أنصار الرئيس خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيغان، قبل وصول ترامب.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال كثيرون إن الفيديو يشبه الأفلام الدعائية التي أنتجتها ألمانيا النازية والحكومات الشمولية.

وقام مراسل مجلة "فوربس" الأمريكية أندرو سوليندر، بنشر الفيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" وحظي بأكثر من مليون مشاهدة.

Here’s what they just played at Trump’s rally in Lansing, Michigan: pic.twitter.com/pEzLNUamjs — Andrew Solender (@AndrewSolender) October 27, 2020

واحتوى الفيديو على صور لترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وأجزاء من تصريحات للرئيس الأمريكي، إضافة إلى أجزاء من أغنية "In The End" لفرقة Linkin Park الشهيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح من قام بصناعة الفيديو، وما إذا تم عرضه في تجمعات أخري خلال حملة ترامب الانتخابية.