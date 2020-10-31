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    الوضع في منطقة أثينا، على خلفية تفشي كورونا في اليونان، 10 أبريل 2020

    اليونان تقرر إغلاق معظم الحانات والمطاعم لمدة شهر

    © Sputnik . Kostis Ntantamis
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (103)
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    قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، إن اليونان ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في أكثر المناطق اكتظاظا بالبلاد لمدة شهر للحد من تسارع انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

    وبموجب الإجراءات الجديدة سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر في شمال البلاد ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.

    عودة خطوط الطيران الجوية إلى العمل، في إطار تخفيف موجة انتشار كورونا في العالم - أثينا، اليونان يونيو 2020
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    اليونان تلزم القادمين من دولتين بتقديم ما يثبت خلوهم من كورونا
    وتقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلا، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، وفق وكالة "رويترز".

    وقال رئيس الوزراء اليوناني في خطاب عام "هذه القواعد الجديدة... ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس وهما الترفيه وحركة المواطنين".

    وستظل شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.

    وتؤثر عمليات الإغلاق على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد إذ يبلغ عدد سكان أتيكا 3.9 مليون نسمة والمناطق الشمالية حوالي 1.5 مليون.

    وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات "كوفيد-19" بلغت 1690 حالة جديدة يوم الجمعة وخمس وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير/ شباط إلى 620.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (103)
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