أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير ويتحدث عن "حالات خطرة"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، "ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا إلى 26 قتيلا و885 مصاباً منهم 15 في حالة خطيرة".

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع فرع حزب العدالة والتمنية في ولاية فان شرقي البلاد، "مقتل 26 شخصا وإصابة 885 آخرين 15 منهم في حالة خطيرة جراء زلزال إزمير"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف، أن "الدولة تقف يكل إمكانياتها إلى جانب المتضررين جراء الزلزال"، مؤكدا "سنبني منازل جديدة لمواطنينا الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال في إزمير وسنسلمها لهم بأسرع وقت".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 31, 2020

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 31, 2020

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر تويتر: "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير"، مضيفا: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".