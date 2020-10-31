أردوغان ينشر أعلام الدول التي عرضت مساعدة تركيا بعد الزلزال ويعلق عليها

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الشكر للدول التي أبدت استعدادها لمساعدة تركيا لتجاوز آثارالزلزال في ولاية أزمير وتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقال أردوغان على صفحته الرسمية بـ "تويتر": "أود أن أشكر جميع الدول الصديقة، التي أعربت عن استعدادها للمساعدة، من خلال رسائل التعزية وتمني الشفاء للمصابين"، مرفقا التغريدة بصورة ضمت أعلام هذه الدول.

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، "ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا إلى 26 قتيلا و885 مصاباً منهم 15 في حالة خطيرة".

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع فرع حزب العدالة والتمنية في ولاية فان شرقي البلاد، "مقتل 26 شخصا وإصابة 885 آخرين 15 منهم في حالة خطيرة جراء زلزال إزمير"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف، أن "الدولة تقف يكل إمكانياتها إلى جانب المتضررين جراء الزلزال"، مؤكدا "سنبني منازل جديدة لمواطنينا الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال في إزمير وسنسلمها لهم بأسرع وقت".

وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.