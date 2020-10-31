بعد سنوات من التأجيل... هبوط أول طائرة في مطار برلين الجديد

وصلت أول مجموعة من الركاب إلى مطار برلين الجديد، اليوم السبت، بعد تسع سنوات من الموعد الأصلي المقرر لافتتاحه، في وقت تعاني فيه صناعة الطيران العالمية من انهيار الطلب جراء تفشي جائحة "كورونا".

وفي غضون ذلك، تظاهر العشرات من نشطاء المناخ في المطار الجديد، احتجاجا على افتتاحه "بسبب أزمة المناخ".

وبدأ البناء في مطار برلين-براندنبورج فيلي برانت في عام 2006، وكان من المقرر افتتاحه في عام 2011. لكن مشكلات إنشائية وفنية أدت إلى تأجيل الموعد مرارا، مما سبب حرجا بالغا أضر بسمعة ألمانيا فيما يتعلق بالكفاءة.

وبسبب هذه التأخيرات، ظلت برلين تعتمد على مطارين قديمين ومزدحمين بشكل متزايد، وهما تيجيل، الذي يخدم غرب المدينة، وشونفيلد، الذي كان في السابق مطار برلين الشرقية قبل أن يتم دمجه في المنشأة الجديدة، وفق وكالة "رويترز".

وكانت أول طائرة تهبط في المطار الجديد تابعة لشركة "إيزي جت" الخاصة بعد إقلاعها من تيجيل على الجانب الآخر من المدينة. وسيتم إغلاق هذا المطار مطلع الأسبوع المقبل.

وبعدها بدقائق هبطت طائرة من شركة "لوفتهانزا".