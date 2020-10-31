تركيا ترفض طلبا إسرائيليا

أعلنت تركيا رفضها طلب المساعدة الإسرائيلي في أعقاب الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير، أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن الحكومة التركية رفضت طلب إسرائيل تقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإغاثة والإنقاذ لضحايا زلزال أزمير التركي، بدعوى أن مشاركة تل أبيب ليست ضرورية.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع، بيني غانتس، تقدم باقتراح إسرائيلي للحكومة التركية لتقديم المساعدة والمشاركة في جهود الإنقاذ، وبأن ممثلي الجيش الإسرائيلي تحدثوا مع الملحق العسكري التركي الذي أرسل بدوره الاقتراح إلى السلطات التركية، في وقت نقلوا عزاء إسرائيل ضحايا الزلزال.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت عدم وقوع ضحايا أو مصابين من الإسرائيليين في الزلزال، وكل أفراد الجالية الإسرائيلية في تركيا بخير.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل سبق لها تقديم المساعدة لتركيا في ضحايا كوارث طبيعية في البلاد، كما جرى في المساهمة في عمليات إطفاء الحرائق في عامي 2010 و2016، وزلزال 1999.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الشكر للدول التي أبدت استعدادها لمساعدة تركيا لتجاوز آثار الزلزال في ولاية أزمير، وتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأعلن أردوغان، اليوم السبت، "ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية أزمير غربي تركيا إلى 26 قتيلا و885 مصاباً منهم 15 في حالة خطيرة".

وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.