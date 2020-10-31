هكذا نعت المخابرات البريطانية "جيمس بوند الأصلي" شون كونري

نعى رئيس الاستخبارات البريطانية "إم أي 6"، ريتشارد مور، الممثل الاسكتلندي، شون كونري، الذي توفي اليوم السبت، واشتهر بكونه أول من يجسد شخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وغرد مور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه كان يعتبر كونري أفضل ممثل بالنسبة لديه جسد دور "بوند"، وأعرب عن أسفه الشديد لرحيله، وأرفق مع تغريدته هاشتاغ متداول حاليا على موقع "تويتر" هو "ارقد في سلام يا شون كونري".

​ويحتفظ شون كونري بامتياز كونه أول من يجسد شخصية "جيمس بوند" على شاشة السينما، الذي قدمه في 7 أفلام.

وتوفي "أسطورة" السينما الممثل الاسكتلندي، شون كونري، عن عمر يناهز 90 عاما.

ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبرة، حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة، قبل أن تساعده هوايته (كمال الأجسام) في دخول مجال التمثيل، إذ صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق: "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا".

وعلى مدى أربعة عقود، لعب شون كونري سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية "جيمس بوند" المشهورة.

وحصل على جائزة "أوسكار" عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاغو في فيلم "The Untouchables" (1987).

وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة "بيبول" الأمريكية أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.