إصابة وزير الداخلية التركي بفيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية في تغريدة بحسابه على تويتر: "بعد الشعور بأن حالتنا ليست على ما يرام، أجرينا أنا وزوجتي وابنتي اختبارات كورونا، الإثنين، وجاءت النتيجة إيجابية"، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأوضح صويلو أنه وزوجته وابنته كانوا يتلقون العلاج في المنزل حتى أمس، وتم نقلهم إلى المستشفى لمواصلة العلاج بناء على توصيات الأطباء.

وأضاف: "الحمد لله نحن الآن أفضل قليلا".

وأفادت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، أن حصيلة المصابين بكورونا بلغت 373 ألفا و154، تعافى منهم 322 ألفا و465، وتوفي 10 آلاف و177.