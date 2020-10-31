في عملية عسكرية... تحرير أمريكي من خاطفيه شمال نيجيريا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن القوات الخاصة نجحت في تحرير مواطن أمريكي، كان مختطفا لدى مسلحين، وذلك في عملية عسكرية اليوم السبت في شمال نيجيريا.

وقال مسؤولان أمريكيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن قوات من بينها القوات الخاصة التابعة للبحرية أنقذت فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاما والذي كان قد خُطف يوم الثلاثاء من منزله في جنوب النيجر المجاور، بحسب "رويترز".

وأوضحا أن ذلك لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الجنود الأمريكيين .

وقال مصدر دبلوماسي في النيجر إن والتون موجود الآن في مقر إقامة السفير الأمريكي في نيامي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر "انتصار كبير لصفوة جنودنا من القوات الأمريكية الخاصة اليوم".

وقالت كايلي مكناني المتحدثة باسم البيت الأبيض على قناة فوكس نيوز إن إدارة ترامب أنقذت على مدى سنوات 55 رهينة في 24 دولة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) العملية لكنها لم تكشف النقاب عن هوية الرهينة.

وكان ستة مسلحين قد خطفوا والتون بعد وصولهم على دراجات نارية إلى منزله في قرية مسالاتا بجنوب النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا حيث كان يربي الجمال والأغنام والدواجن ويزرع المانجو. وترك المسلحون زوجته وابنته الصغيرة وشقيقه.

ويبدو أن الجناة من جماعة الفولاني وقد طالبوا بمال وفتشوا منزل الأسرة قبل رحيلهم مع والتون.

وتواجه النيجر مثل معظم مناطق الساحل بغرب أفريقيا أزمة أمنية عميقة بسبب شن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هجمات على الجيش والمدنيين على الرغم من مساعدة القوات الفرنسية والأمريكية.

ولقي أربعة جنود أمريكيين حتفهم في كمين في النيجر عام 2017 مما أثار نقاشا بشأن دور الولايات المتحدة في صحراء غرب إفريقيا النادرة السكان والتي تضم بعضا من أفقر دول العالم.