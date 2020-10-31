سماع إطلاق نار بالقرب من كنيسة الأرثودكس في مدينة ليون الفرنسية وأنباء عن إصابة شخص

نقلت صحيفة " بروغريس" البريطانية عن شهود عيان سماعهم دوي أعيرة نارية في الدائرة السابعة بمدينة ليون الفرنسية بالقرب من كنيسة الأرثودكس.

ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة ضربت طوقا أمنيا ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن قامت بإجلاء جريح واحد، وحسب المعلومات الأولية يعمل كاهنا في الكنيسة.

وبحسب قناة "بي.إف.إم الفرنسية"، "تعرض كاهن أرثودكسي بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون إلى إطلاق نار، مما أدى إلى إصابته بجراح خطرة، وقد لاذ المعتدي بالفرار".

يتبع...