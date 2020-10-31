النمسا تفرض حظر التجول وتغلق المطاعم لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

أعلنت النمسا اليوم السبت فرض حظر التجول ليلا وإغلاق المطاعم ما عدا خدمات التوصيل للمنازل، مع وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى تقول الحكومة إنه غير قابل للاستمرار بالنسبة لنظامها الصحي.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي إن القيود التي تشمل حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ستطبق اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأضاف كورتس أن المتاجر ستظل مفتوحة. وفقا لوكالة "رويترز".

وقفزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في النمسا بأكثر من الربع مسجلة رقما قياسيا أمس الجمعة اقترب من المستوى الذي تقول الحكومة إنه سيجعل المستشفيات تعمل بأكثر من طاقتها وذلك في الوقت الذي تعمل فيه لفرض قيود جديدة لوقف انتشار المرض.

وقالت وزارة المالية في بيان "ستتطلب أعداد الإصابة المتزايدة بشكل مثير في النمسا ودول أوروبية كثيرة قيودا على الحياة العامة وتؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي". وأضافت أنها تعد إجراءات مساعدة اقتصادية إضافية لإنقاذ الوظائف ومساعدة الشركات.