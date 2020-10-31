إسرائيل تنعى جيمس بوند بصورة مع مقاتلة "ميغ 21" عربية... صور

نعى سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، الممثل الشهير شون كونري، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، ذات الصيت الواسع، من خلال مشاركة صورة قديمة له التقطت في عام 1967.

وشارك سلاح الجو الإسرائيلي، على صفحته الرسمية في "تويتر" صور قديمة يظهر فيها الممثل الراحل يقف بجانب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، ويظهر خلفهم صورة قيل إنها لطائرة مقاتلة عراقية.

وجاء في التغريدة التي نشرها سلاح الجو الإسرائيلي: "توفي السير شون كونري، الذي اشتهر بدوره في شخصية جيمس بوند، عن عمر يناهز 90 عامًا".

Sir Sean Connery, best known for his role of James Bond, passed away today at the age of 90. In 1967, Connery visited Israel and took this historic picture with then IAF Commander Maj. Gen. Moti Hod with the background of an Iraqi MiG-21, numbered '007' after Bond. RIP. pic.twitter.com/yxdS4OQDSs — Israeli Air Force (@IAFsite) October 31, 2020

وأضافت: "في عام 1967، زار كونري إسرائيل والتقط هذه الصورة التاريخية مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجور جنرال موتي هود، على خلفية طائرة (ميغ 21) عراقية، مرقمة بـ 007. بوند.. ارقد بسلام".

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند الشهيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الممثل شون كونري، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة، توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

واشتهر الممثل الأسكتلندي من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه.