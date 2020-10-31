بعد حادثة ليون... فرنسا تعلن إنشاء مقرا لإدارة الأزمات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، افتتاح مقر لإدارة الأزمات على خلفية حادثة إطلاق النار في مدينة ليون، حيث أصيب كاهن أرثوذكسي.

وكتب دارمانين على تويتر "سأعود إلى باريس وافتتح مقرا لإدارة الأزمات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإن شخصا مجهولا قام بإطلاق النار على كاهن كنيسة أرثوذكسي في الدائرة السابعة في مدينة ليون الفرنسية.

ويشار إلى أن المهاجم لاذ بالفرار من مسرح الجريمة. ووفقا للبيانات الأولية، فإنه يبلغ من العمر 40 عاما، وأن الكاهن أصيب بجراح خطيرة.