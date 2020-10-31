الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو للقضاء على "مجموعة استطلاع تخريبية" أرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، القضاء على "مجموعة استطلاع تخريبية" تابعة للقوات الخاصة الأرمنية، مشيرة إلى أنها حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الأذربيجاني بهدف تنفيذ "عملية استفزازية".

وجاء في بيان للوزارة: "تم ظهر يوم 31 أكتوبر رصد تحركات عربات عسكرية للعدو كانت تنقل قوات بشرية باتجاه مواقعنا. وتبين أن مجموعة استطلاع تخريبية تكونت من عناصر في القوات الخاصة الأرمنية حاولت الاقتراب من خط الدفاع لقواتنا بهدف تنفيذ عملية استفزازية".

وأضاف البيان: "تم تدمير عربة عسكرية بضربة نارية أولى، فيما حاولت مجموعة الاستطلاع التخريبية أن تلوذ بالفرار. وجرى رصد ركوب أفرادها سيارة ثانية وهي من نوع كاماز لمغادرة المنطقة. وتم تدمير هذه العربة، المكتظة بعسكريين مسلحين، فورا بضربة مباشرة دقيقة".

كما قامت الوزارة بنشر فيديو يوثق عملية القضاء على مجموعة القوات الخاصة الأرمنية.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.