بريطانيا تشغل مفاعل "التفاحة" الاندماجي "غير طبيعي"... صور وفيديو

أعلنت بريطانيا قبل أيام عن تشغيل أول مفاعل اندماجي في البلاد، والمعروف باسم "the Mega Amp Spherical Tokamak (MAST) Upgrade"، والذي سيوفر طاقة نظيفة مستدامه، بعد عمليات بناء استمرت قرابة 7 سنوات.

وتم تشغيل المفاعل الاندماجي يوم الخميس الماضي لأول مرة، والذي سيكون بمثابة تجربة لجميع المفاعلات الاندماجية التي من الممكن أن تشيد مستقبلا، على رأسها الأكبر في العالم والذي يشيد بمشاركة دولية في فرنسا.

وبحسب مجلة "sciencemag" العلمية المتخصصة، بلغت تكلفة المفاعل البريطاني حوالي 554 مليون جنيه إسترليني، وسيوفر نقطة انطلاق لتصميم جديد وحديث لجميع منشآت توليد الطاقة.

ويعتبر المشروع البريطاني، "غير الطبيعي"، تكريسا لجهود علمية وبحثية استمرت لعقود في مجال أبحاث الاندماج ودمج عناصر الضوء بهدف استثمار الطاقة النظيفة.

ويتخذ المفاعل شكل "الكعكة" أو "التفاحة" التي تحتوي على غاز مؤين فائق السرعة - أو بلازما - من نظائر الهيدروجين المقيدة بمغناطيس قوي ويتم تسخينها بواسطة الموجات الدقيقة وحزم الجسيمات.

واختبرت الشركة البريطانية هذا المفهوم في استثمار الطاقة منذ عام 1999 وتمت ترقيته الآن بقوة تسخين إضافية وتقنية جديدة لاستخراج الحرارة من البلازما وتحسينات أخرى، عبر 7 سنوات من البناء والعمل البحثي.