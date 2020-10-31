مطالبا شعبه بالبقاء في المنزل.. جونسون يفرض حالة إغلاق شامل في بريطانيا لمدة شهر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق شامل في بلاده اعتبارا من الخميس المقبل، وحتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر، لمواجهة وباء "كوفيد-19".

القاهرة، 31 أكتوبر - سبوتنيك . وأعرب جونسون عن أمله بالتوصل إلى لقاح للفيروس خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت "نعلن فرض إغلاق شامل، ونطالب جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم اعتبارًا من الخميس وحتى 2 ديسمبر".

وأضاف جونسون، أن "المدارس ستظل مفتوحة ولن تغلق فالأطفال مكانهم بالمدارس"، معربا عن أمله أنه "بحلول الربيع سيكون لدينا علاجات أفضل وأمل حقيقي للوصول إلى لقاح ضد كورونا".

وقال جونسون قبل أسبوعين إنه يريد تجنب "معاناة" إجراءات العزل العام بينما كان يدافع عن استراتيجيته لفرض مجموعة من القيود المحلية.

ويشار إلى أن إصابات فيروس كورونا في بريطانيا تجاوزت حاجز المليون، اليوم السبت، وقالت الحكومة إنه "بين 31 يناير/كانون الثاني، و31 أكتوبر/تشرين الأول، هناك مليون و11 ألفا و660 شخصا أكدت الفحوص إصابتهم بالفيروس".

وارتفع عدد المصابين 21915 عن اليوم السابق. وزادت الوفيات 326 حالة.