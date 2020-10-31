المدعي العام الفرنسي يعلن اعتقال مشتبه به في إطلاق النار على قس يوناني بمدينة ليون

باريس- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بي إف إم"، اليوم السبت أن "المدعي العام الفرنسي أعلن اعتقال شخص مشتبه به في إطلاق النار على القس اليوناني في مدينة ليون".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أطلق مجهول النار على قس كنيسة أرثوذكسي في الدائرة السابعة في مدينة ليون الفرنسية، بحسب تقارير بوسائل إعلام فرنسية.

يشار إلى أن المهاجم لاذ بالفرار من مسرح الجريمة، بعدما أصيب القس بجروح خطيرة.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 40 عاما.