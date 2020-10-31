مسؤول إيراني يكشف مظاهر إحياء الذكرى الأولى لمقتل سليماني

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الرد على جريمة اغتيال قاسم سليماني يتمثل في خروج الأمريكيين من المنطقة قطعا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن عبد اللهيان في تصريحه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، في وقت سابق من مساء السبت، حول إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني، أن عملية اغتياله ورفاق دربه نفذت بأمر مباشر من أمريكا ، واصفا إياها بـ"الكيان الإرهابي الأول على صعيد العالم".

وأشار عبد اللهيان إلى مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني، بأنه ينظر في الاقتراحات الوافرة التي تلقتها "مؤسسة الشهيد سليماني" من محبيه وأنصاره على الصعيدين، المحلي والخارجي، بما يشمل المنطقة ودول أمريكا اللاتينية وفي أمريكا وأوروبا أيضا.

واستطرد المسؤول الإيراني:

إن مسؤولي إيران، وفي ضوء هذه المساهمات الجماهيرية قرروا تأسيس لجنة منظّمة لإقامة مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق سليماني، بما يليق ومستوى هذه الشخصية المرموقة، ونحن بدورنا، نعلن بأن مؤسسة الشهيد سليماني تسعى من أجل الترويج للأفكار الأصيلة ونهج وشخصية الشهيد الخالدة، والحيلولة دون أي تحريف فيها.

وأشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى إنشاء جائزة باسم الشهيد سليماني، والتي ستمنح على الصعيدين المحلي والدولي أيضا، مضافا إلى عقد مؤتمر علمي حول شخصية قائد فيلق "القدس" السابق ونهجه.

وشدد عبد اللهيان إلى أن جميع المراسم والبرامج التي ستقام بالمناسبة، تخضع لتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وعبر التنسيق معها.