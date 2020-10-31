تظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء متفرقة بإسرائيل... فيديو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، أبرزها مدينتي تل أبيب والقدس الغربية، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن التظاهرات انطلقت بمناسبة الذكرى الـ 25 لاغتيال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عام 1995.

وانطلقت المسيرة الرئيسية من ميدان تسيون (صهيون) بالقدس، صوب المقر الرسمي لإقامة نتنياهو بشارع بلفور بالمدينة ذاتها.

אלפי מפגינים מוחים כעת בכיכר פריז בירושלים מול בית ראש הממשלה. המפגינים הגיעו מכיכר ציון - שם נישאו נאומים שציינו את רצח ראש הממשלה יצחק רבין #חדשותהשבת pic.twitter.com/19IvPCWbUs — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2020

وفي ميدان رابين بتلك أبيب هتف المتظاهرون ضد الفساد الحكومي، وطالبوا نتنياهو بالاستقالة.

אלפים מוחים נגד רה"מ נתניהו בכיכר רבין בתל אביב - המחאה היחידה כעת בעיר. המסר המרכזי הוא נגד השחיתות השלטונית #חדשותהשבת pic.twitter.com/nvXvT3RKLp — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2020

كما انطلقت تظاهرات أخرى في جميع أنحاء البلاد، ومظاهرة صغيرة أمام منزل نتنياهو بمدينة قيسارية (شمال).

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن اندلاع أعمال عنف خلال تظاهرة في مدينة هود هشارون (وسط)، بين مؤيدين ومعارضين لنتنياهو، ما أسفر عن اعتقال شخصين.

במשטרה התקבל דיווח על אירוע אלימות במהלך הפגנה בהוד השרון. שניים מהמעורבים עוכבו לחקירה ואדם נוסף פונה לקבלת טיפול רפואי. מצבו קל. במשטרה מתייחסים לאירוע כתקיפות הדדיות, הוגשו תלונות משני הצדדים | תיעוד@ittaishick pic.twitter.com/JPFg0wgdBB — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2020

وقال متظاهر في مفترق بن غوريون بمدينة رمات غان (وسط)، إنه تعرش للرش برذاذ الفلفل من قبل سيارة عابرة، وفي مفترق آلوف سديه بالمدينة نفسها، تم إلقاء البيض على المتظاهرين من قبل أنصار نتنياهو.

وهذا هو الأسبوع التاسع عشر من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 3 قضايا فساد، بدأت المحكمة المركزية بالقدس في 24 مايو/آيار الماضي أولى جلسات محاكمته بها.