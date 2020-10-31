جورجيا... الحزب الحاكم يتقدم في الانتخابات البرلمانية بعد فرز 28.5 % من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا، اليوم الأحد، تقدم الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على 54.72 بعد فرز 28.5 من الأصوات.

موسكو - سبوتنيك. ولفتت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن الحزب الحاكم حصل على أكثر من 193 ألف صوت، وكتلة المعارضة "القوة في الوحدة" أكثر من 83 ألف صوت نحو 23.61 في المئة.

وشاركت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، في الانتخابات البرلمانية، أمس السبت، وقالت إنها صوتت لجورجيا الأوروبية وحثت السكان على التصويت.

وقالت الرئيسة "أريد أن أهنئ الجميع بهذا اليوم! لقد صوتت بالطريقة التي سيفعلها كل مواطن، بحرية وسلمية... ونحن نصوت لبناء الدولة التي يحلم بها الجميع. وهي دولة أوروبية ديمقراطية".

وجرت الانتخابات البرلمانية في جورجيا السبت على أساس نظام انتخابي جديد ومختلط، وسيتم انتخاب 120 مقعدًا من 150 على طريقة التمثيل النسبي و30 مقعدا عن طريق الدوائر الانتخابية، أي سيحصل المرشح على المقعد إن حصل على أكثر من 50٪ من الأصوات.

والحزب الذي سيحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرًا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل. ويتنافس 48 حزبا وكتلتان سياسيتان على المقاعد النيابية. والمنافسون الرئيسيون هم حزب الحلم الجورجي الحاكم وحزب المعارضة التابع للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.