"بتوجيه أمريكي"… مادورو يعلن عن هجوم "إرهابي" على مصنع للبتروكيماويات

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، شن هجوم جديد على مصنع للبتروكيماويات في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو على تويتر: "بالأمس وقع هجوم على مصنع بتروكيماويات مهم، هجوم إرهابي".

وأضاف الرئيس: "هذه اعتداءات إرهابية مباشرة ضد الاقتصاد والصناعة والقطاعات الاستراتيجية في فنزويلا"، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لهذا الهجوم في كولومبيا وتوجيه من الولايات المتحدة.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي، في 28 من الشهر الماضي عن حادثة إطلاق نار على مصفاة تكرير النفط "أمواي" الكبيرة واعتقال أجنبيين كانا يخططان لاغتيال زعماء سياسيين.

ووصف مادورو الوضع في البلاد بأنه مؤامرة مستمرة ضد حياة المواطنين والصناعات الاستراتيجية - إمدادات الطاقة، وإنتاج النفط ومعالجته، وكذلك الخدمات الحكومية.