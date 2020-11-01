إسبانيا… اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بسبب قيود كورونا 

ندد رئيس الوزراء الإسباني يوم السبت بسلسلة احتجاجات شابتها أعمال عنف في عدة مدن بأنحاء البلاد ضد القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا وذلك بعد بدء سريان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في تغريدة على تويتر "فقط بالشعور بالمسؤولية والوحدة والتضحية سنتمكن من هزيمة الوباء الذي يدمر كل الدول. لا يمكن التسامح مع العنف والسلوك غير العقلاني الذي تنتهجه جماعات صغيرة".

Solo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino.



Gracias, una vez más, a las FCS por garantizar la seguridad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2020

وتصدت شرطة مكافحة الشغب لعشرات المحتجين الذين أضرموا النار في صناديق قمامة بطريق جران بيا الرئيسي في مدريد، بحسب رويترز.

وفي برشلونة ثاني أكبر مدن إسبانيا، رشق محتجون الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى في ثاني ليلة من الاضطرابات.

وكانت إسبانيا، وهي واحدة من أشد الدول تضررا بالفيروس، فرضت مؤخرا حالة الطوارئ حتى مطلع مايو أيار لتمنح المناطق سندا قانونيا لفرض حظر التجول وتقييد السفر وذلك في إطار مساع لوقف الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس.