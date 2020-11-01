إسبانيا… اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بسبب قيود كورونا 

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في تغريدة على تويتر "فقط بالشعور بالمسؤولية والوحدة والتضحية سنتمكن من هزيمة الوباء الذي يدمر كل الدول. لا يمكن التسامح مع العنف والسلوك غير العقلاني الذي تنتهجه جماعات صغيرة".
Solo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2020
Gracias, una vez más, a las FCS por garantizar la seguridad.
وتصدت شرطة مكافحة الشغب لعشرات المحتجين الذين أضرموا النار في صناديق قمامة بطريق جران بيا الرئيسي في مدريد، بحسب رويترز.
وفي برشلونة ثاني أكبر مدن إسبانيا، رشق محتجون الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى في ثاني ليلة من الاضطرابات.
🚨4 agentes heridos en BCN. 3 son @policia (UIP) y un @UMCmossos .Éste último tiene una fractura de rodilla.— Guayarmina Méndez🖤 🇪🇺🇪🇸🇮🇨 (@G_MendezL) October 26, 2019
👉Todo mi apoyo a las FCS por soportar a toda esta chusma violenta.#NoViolencia#NoEstaisSolos @AUGC_LasPalmas @SUP_Canarias @ufpol @LasCEP @JupolNacional @UnionGC pic.twitter.com/arsEdo3yxW
وكانت إسبانيا، وهي واحدة من أشد الدول تضررا بالفيروس، فرضت مؤخرا حالة الطوارئ حتى مطلع مايو أيار لتمنح المناطق سندا قانونيا لفرض حظر التجول وتقييد السفر وذلك في إطار مساع لوقف الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس.
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