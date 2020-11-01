لجنة الانتخابات الجورجية: يجب إجراء جولة ثانية في نصف الدوائر الانتخابية 

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية، اليوم الأحد إنه بعد فرز 33.45 % من الأصوات تبين أنه يجب إجراء جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية فى 15 دائرة انتخابية من أصل 30.

موسكو - سبوتنيك. هذا و يجب على المرشح الفائز الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وفي وقت سابق، من صباح اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تقدم الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على 54.72 بعد فرز 28.5 من الأصوات.

ولفتت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن الحزب الحاكم حصل على أكثر من 193 ألف صوت، وكتلة المعارضة "القوة في الوحدة" أكثر من 83 ألف صوت نحو 23.61 في المئة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في جورجيا السبت على أساس نظام انتخابي جديد ومختلط، وسيتم انتخاب 120 مقعدًا من 150 على طريقة التمثيل النسبي و30 مقعدا عن طريق الدوائر الانتخابية، أي سيحصل المرشح على المقعد إن حصل على أكثر من 50٪ من الأصوات.

والحزب الذي سيحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرًا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل. ويتنافس 48 حزبا وكتلتان سياسيتان على المقاعد النيابية. والمنافسون الرئيسيون هم حزب الحلم الجورجي الحاكم وحزب المعارضة التابع للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.